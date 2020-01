Laurent Deramaix trekt van Microsoft naar Business Elements. Daar blijft hij zich focussen op Microsoft Dynamics 365.

Deramaix was tot voor kort Strategy and Operations Director en Microsoft Advertising Country Director bij Microsoft Belux. Sinds begin januari is hij CEO van Business Elements. Het nieuwe bedrijf ligt in het verlengde van zijn eerdere expertise. Business Elements heeft immers als belangrijkste product een platform rond Microsoft Dynamics 365.

Bij Business Elements werken zo'n zestigtal mensen rond customer engagement, AI en digital marketing. Deramaix werkte in totaal ruim negen jaar voor Microsoft. Voorheen werkte hij onder meer voor Régie Media Belge, Traviata, IRIS Group en Jonckers Software Localization.