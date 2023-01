(ISC)² heeft Laurie-Anne Bourdain verkozen als lid van de Board of Directors. De non-profitorganisatie is met 168.000 leden een van 's werelds belangrijkste cybersecurityverenigingen, en is vooral gekend om zijn CISSP-certificering. In het dagelijkse leven is de Française Data Protection Officer bij fintech Isabel Group in Brussel.

De Board of Directors van (ISC)² bestaat uit dertien bestuursleden. De driejarencyclus van vijf leden liep af en er zijn nu vijf nieuwe vertegenwoordigers gekozen. De kersverse bestuursleden komen uit Australië, de VS, België, Griekenland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Complementair

Bourdain, (ISC)²-lid sinds 2014, is als DPO gespecialiseerd in gegevensbescherming en securitybewustzijn. 'Ik ben erg complementair met mijn collega's in de Board, die een veeleer een technische specialisatie hebben. Ik zal met name het belang van gegevensbescherming, risicobeheer en sensibilisering benadrukken', zegt ze.

Organisaties hebben volgens Laurie-Anne Bourdain nood aan awareness-trainers, budgetbeheerders en technical writers die cybersecurity in een beleid kunnen vertalen. 'Een van mijn doelstellingen is om net die techniciteit van cyberbeveiliging te ontkrachten en mensen te overtuigen om de stap te zetten naar een rol in onze sector.'

CISSP-certificering

Alle nieuwe bestuursleden, inclusief Bourdain, zijn eerder in hun carrière gecertificeerd als CISSP (Certified Information Systems Security Professional). In onder meer de EU en Canada is het (ISC)²-certificaat vaak vereist voor een betrekking in de cyberbeveiliging van overheidsorganisaties.

Het is niet Bourdains eerste bestuursrol. Ze is ook voorzitster van het Europese comité dat het CIPP-examen samenstelt (Certified Information Privacy Professional) voor de Internationale Associatie van Privacyprofessionals IAPP. Daarnaast is Bourdain permanent lid van de Belgische Cybersecurity Coalition en ze is ook lid van de Privacyraad van Beltug. In juni vorig jaar was ze ook stichtend lid van Women4Cyber Belgium.

