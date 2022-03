Datacenterspecialist LCL heeft zijn datacenter te Antwerpen volledig gerenoveerd. De totale investeringskost over de voorbije vijf jaar bedraagt 1,3 miljoen euro. LCL Antwerp is daarmee naar eigen helemaal klaar om zijn klantenbestand verder uit te breiden in de Antwerpse regio.

LCL Data Centers koos voor het datacenter in Antwerpen voor duurzame renovatie. Zo werd in 2016 de elektrische installatie totaal vernieuwd voor zo'n 620.000 euro. Amper twee jaar later bereikte het datacenter in Antwerpen zijn maximumcapaciteit. Daarom investeerde LCL toen zo'n 210.000 euro in een extra datacenterruimte van 200 vierkante meter. Het hele datacenter is in totaal nu zo'n 500 vierkante meter.

Cosy area

Als sluitstuk van de investeringen kreeg het datacenter een vernieuwde look & feel met een cosy area, een nieuwe vergaderzaal en kantoren. Dit was goed voor een investering van zo'n 350.000 euro. Het omvat onder meer een proefproject met een natuurlijke moswand in de ontspanningsruimte voor personeel en bezoekers. Die produceert volgens LCL extra zuivere lucht in het datacenter en vermindert het aantal vervuilende deeltjes. Deze ruimte bestond vroeger niet en is bijgebouwd.

LCL Data Centers koos voor het datacenter in Antwerpen voor duurzame renovatie. Zo werd in 2016 de elektrische installatie totaal vernieuwd voor zo'n 620.000 euro. Amper twee jaar later bereikte het datacenter in Antwerpen zijn maximumcapaciteit. Daarom investeerde LCL toen zo'n 210.000 euro in een extra datacenterruimte van 200 vierkante meter. Het hele datacenter is in totaal nu zo'n 500 vierkante meter.Als sluitstuk van de investeringen kreeg het datacenter een vernieuwde look & feel met een cosy area, een nieuwe vergaderzaal en kantoren. Dit was goed voor een investering van zo'n 350.000 euro. Het omvat onder meer een proefproject met een natuurlijke moswand in de ontspanningsruimte voor personeel en bezoekers. Die produceert volgens LCL extra zuivere lucht in het datacenter en vermindert het aantal vervuilende deeltjes. Deze ruimte bestond vroeger niet en is bijgebouwd.