LCL is de nieuwe eigenaar van het datacenter van Atos in Huizingen. Daarmee opent het bedrijf haar vierde locatie. Met de overname en bijbehorende investeringen gaat een budget van 5,5 miljoen euro gepaard.

LCL heeft op dit moment drie datacenterlocaties in Aalst, Antwerpen en Diegem. Dat wordt nu uitgebreid met Huizingen, een datacenter ten Zuiden van Brussel dat in handen was van Atos. LCL neemt geen personeel over, maar zal haar eigen werknemersbestand wel uitbreiden met twee voltijdse medewerkers.

Atos neemt met de verkoop geen afscheid van haar eigen datacenter-gerelateerde dienstverlening, maar vindt het verstandiger om de bouw en het beheer ervan aan LCL over te laten.

"De focus van Atos ligt op IT-diensten en beveiligde digitale platformen. Het bouwen en het beheren van een datacenter is een specialisatie op zich en vereist een zeer specifieke expertise. Daarom zijn we voor ons datacenter in Huizingen op zoek gegaan naar een professionele colocatiepartner die het beheer van het datacenter voor zijn rekening neemt en het verder kan laten evolueren volgens de hoogste standaarden. Atos behoudt weliswaar de eindverantwoordelijkheid over de totale dienstverlening naar haar klanten." Aldus Patrick Hendrickx, director infrastructure and data management bij Atos Belux.

Eerst vernieuwen, dan uitbreiden

Door de overname wordt Atos ook klant bij LCL. De overname inclusief de investeringen die LCL doet in de komende twee jaar komen neer op 5,5 miljoen euro. "Om een datacenter aan moderne standaarden te laten voldoen moet je regelmatig vernieuwen en investeren. Dat gaan we nu doen," zegt Laurens van Reijen, CEO van LCL, aan Data News.

Momenteel zit het datacenter in Huizingen vol. De ambitie is om de locatie op termijn uit te breiden, maar voor concrete plannen is het nog vroeg. "We zijn momenteel bezig met een uitbreiding in Aalst dus we hebben nog geen tijd gehad om te kijken hoe we precies kunnen uitbreiden. Die plannen moeten eerst nog naar de tekentafel, maar we voorzien wel extra ruimte in de toekomst en ondertussen is er nog ruimte in onze andere datacenters."

Momenteel is LCL in Aalst al bezig met een stevige uitbreiding van haar tier 3 datacenter. Daar investeert het momenteel 15,5 miljoen euro om 1250m² aan ruimte toe te voegen.

De eerste stap is om alles op elkaar af te stemmen. "Het is belangrijk dat we het datacenter in Huizingen integreren en onze systemen die we vandaag ontwikkeld hebben voor onze andere datacenters ook hier toepassen. We moeten onze IT-systemen, stroommeetsystemen en onderhoud integreren dus daar zijn we de eerstkomende tijd mee bezig, "zeg van Reijen.

Van Reijen sluit verdere overnames niet uit, maar benadrukt dat de huidige integraties en uitbreidingen eerst rond moeten zijn. "Nadien sluiten we nieuwe overnames of uitbreidingen van onze bestaande locaties niet uit."

