Datacenter LCL gaat in zee met Equinix. Zo kan het zijn klanten connecteren met verschillende publieke cloud- en SaaS-aanbieders.

Het gaat om de Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric). Die laat klanten van LCL toe om verbinding te maken met publieke clouds zoals AWS, Azure, Google, Oracle, IBM en Salesforce. Maar ook met spelers als Service Now en F5.

Omgekeerd kunnen Belgische SaaS en cloud service providers via LCL en ECX Fabric hun diensten schalen naar de rest van de wereld op basis van één connectie.

De bedoeling is dat klanten via één poort een hybride IT-totaaloplossing hebben. "We bieden fysiek de mogelijkheid om alle soorten virtuele verbindingen aan te gaan. Ook alle denkbare hybride IT-oplossingen, die in opmars zijn, kunnen we van hieruit aanbieden," zegt Laurens van Reijen, CEO van LCL.

