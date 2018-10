'Le FBI enquête sur une possible tromperie de la part de Tesla'

Tesla a récemment conclu un arrangement avec le contrôleur boursier américain SEC à propos plus ou moins du même sujet. Il était en effet question de tweets rédigés par le directeur de Tesla, Elon Musk, relatifs au retrait de son entreprise de la bourse, mais aussi de messages liés à la production de voitures.

A présent qu'une procédure au civil est écartée en raison de cet arrangement, il ne subsiste plus qu'une possible affaire au pénal. Mi-septembre déjà, on déclarait chez Tesla avoir transmis volontairement des informations au ministère public. A ce moment, on ne savait pas encore qu'une enquête était en cours à propos du Model 3 et qu'elle visait la période écoulée depuis début 2017.

Sous la loupe

Par voie de communiqué, l'entreprise annonce vouloir collaborer, mais ne plus avoir entendu quoi que ce soit de la part du ministère public depuis des mois. 'Pas de citation, pas de demande en vue d'effectuer une déposition ou toute autre étape formelle. Nous n'avons pas reçu non plus de requête complémentaire pour obtenir des documents."

Tesla est passée à la loupe par les investisseurs, qui soit croient dur comme fer dans l'entreprise et y injectent beaucoup d'argent, soit envisagent sa culbute. L'entreprise consacre un important budget au développement de voitures et à la mise en oeuvre de la production, ce qui génère aussi un solide endettement.

Importante pièce du puzzle

Le Model 3 représente une importante pièce du puzzle que constitue la stratégie de Tesla qui, jusqu'au lancement de ce modèle, construisait surtout des voitures assez coûteuses. Le Model 3 est le premier véhicule produit en masse par Tesla et est de ce fait la voiture avec laquelle l'entreprise veut sortir du rouge. C'est ce qui se passe temporairement, comme il est apparu des chiffres trimestriels publiés dernièrement par l'entreprise.

Tout ce qui concerne le Model 3 est donc suivi de près. Le directeur Musk communique régulièrement des informations sur le développement et la production via Twitter. La production justement a été accrue grâce à toutes sortes de trouvailles, notamment en mettant en place une ligne d'assemblage sous une tente.