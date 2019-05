UltraHaptics koopt Leap Motion. Die laatste wilde enkele jaren geleden de aansturing van computers heruitvinden, door de muis te vervangen door handgebaren.

Leap Motion wordt verkocht. Dat meldt The Wall Street Journal. Het bedrijf specialiseert zich in het tracken van handgebaren, en gaat op in het jongere UltraHaptics, dat zich toelegt op de enterprise markt.

Het negen jaar oude Leap Motion bouwt motion controls die (deels) de bedoeling hebben om de muis te vervangen. Het bedrijf was vooral rond 2012-2014 erg hip. In die periode werd de technologie ook ingebouwd in bijvoorbeeld laptops, maar echt van de grond kwam ze nooit. De doorbraak lijkt er ook niet meteen meer te komen, nu de hype rond motion controls (met onder meer game-hardware als de Nintendo Wii en de Microsoft Kinect) weer gaan liggen is.

Volgens The Wall Street Journal werd Leap Motion verkocht voor 30 miljoen dollar, een pak minder dan de 94 miljoen dollar die het bedrijf in zijn start-up carrière wist op te halen. De laatste jaren investeerde Leap Motion onder meer in virtual reality en augmented reality, maar het bracht na de (geflopte) Leap nooit echt een baanbrekend product meer uit.