De leden van Nominet, de 'registrar' van .uk-domeinnamen, hebben na een maandenlange campagne de verkozen bazen van de organisatie de laan uitgestuurd.

Het rommelt al lange tijd bij Nominet, de infrastructuur-organisatie die de belangen van alle eigenaars van .uk-domeinen moet behartigen. Een campagne die ontstaan is uit de ontevredenheid van voornamelijk kleinere leden, is de voorbije week geëindigd met het ontslag van de CEO Russel Haworth. Op een algemene vergadering werd ook de helft van de bestuursraad weggestemd.

"Ik vind het spijtig dat we op dit punt zijn gekomen", zegt Mark Wood, het (voormalige) hoofd van de raad van bestuur, na de vergadering. "We hebben duidelijk niet genoeg geluisterd naar onze leden. We weten dat er veel dingen zijn die we beter konden doen."

Dat zoiets er aan zat te komen, was echter te verwachten. Ontevredenheid over het bestuur bij vooral kleinere leden, waarvan er ettelijke duizenden zijn, was er al jaren. Een publieke campagne voor het vertrek van de raad werd maanden geleden opgestart.

VZW

Een aantal beslissingen liggen aan de grondslag van de ruzie. Daaronder die om Nominet, dat lang een non-profit was, om te bouwen tot een bedrijf dat winst kan nastreven, en dat ook meteen ging doen. De prijzen van domeinen werden de voorbije jaren verhoogd met 50%, giften aan goede doelen gingen stevig naar beneden. Nominet ging ook in andere markten investeren, zij het niet altijd met veel succes. Bestuursleden kregen wel extra bonussen en loonsverhogingen.

Een rapport van vijf jaar geleden had het al over stevige vertrouwensproblemen tussen de bestuursraad en de eigenlijke leden. In die analyse adviseert de rapporteur bijvoorbeeld dat Nominet transparanter moet worden over de financiën, dat de bestuursraad minder mensen aanneemt zodat leden meer te zeggen hebben en ook minder tussenkomt in de verkiezing van bestuursleden. De bestuursraad wees echter elk van die punten af.

Terug naar af

Een tijd terug werd dan de campagne PublicBenefit.uk opgestart door Simon Blackler, zelf CEO van hostingbedrijf Krystal. Die eiste het ontslag van de raad en een terugkeer naar de originele statuten van Nominet.

Volgens rapporten op techsite The Register gebruikten Wood en Haworth de middelen en medewerkers van Nominet om leden aan te sporen tegen de resolutie (en dus hun ontslag) te stemmen.

De resolutie werd echter goedgekeurd met een meerderheid van 52,7%. Daarmee worden 5 van de 11 bestuursleden, de verkozen helft, onmiddellijk ontslagen. CEO Haworth diende zijn ontslag in de avond voor de stemming. Voorlopig wordt Nominet geleid door Rob Binns, die in de bestuursraad zetelt maar tot nu toe geen lid van het uitvoerend comité was.

