Er ligt in het Verenigd Koninkrijk een wetsvoorstel op tafel pornosites dat verplicht om leeftijdsverificatie door te voeren. Zo'n plan is al een paar keer opgesteld, maar nu onderneemt de regering een nieuwe poging.

Het gaat om de zogenaamde Online Safety Bill die elke gebruiker in het VK moet controleren om zeker te zijn dat men 18 jaar of ouder is voor het bezoek aan pornosites. Erotische bedrijven die geen leeftijdscontrole uitvoeren riskeren tot tien procent van hun wereldwijde omzet als boete. Ter vergelijking: bij GDPR-overtredingen is dat tot vier procent. Ook de topmensen van pornobedrijven zijn daarbij crimineel vervolgbaar.

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat kinderen en jongeren zomaar worden blootgesteld aan erotisch materiaal. De leeftijdscontrole kan gebeuren via een kredietkaart, of via een derde partij.

Sinds 2016

Het Verenigd Koninkrijk ondernam de afgelopen tien jaar al meermaals dergelijke pogingen, maar de plannen bereikten nooit echt een hoogtepunt. Aanvankelijk waren er plannen in 2016 om 'abnormale' internetporno in zijn geheel te censureren, waarbij ook BDSM of ejaculerende vrouwen al te extreem was voor de Britse toezichthouder. Dat plan is er nooit gekomen.

Later dat jaar wisselde de wetgever van standje en ging het naar een leeftijdscontrole, al had men toen geen idee hoe dat in praktijk moest worden toegepast. Deze keer kwam de wet er wel, maar werd ze niet toegepast. In 2019 werd die leeftijdscontrole opnieuw geschrapt.

Na een jarenlang voorspel zijn er nu nieuwe plannen die vermoedelijk beter uitgewerkt zijn. Zo kan de Britse regulator Ofcom ook kiezen om sommige sites te gaan blokkeren binnen het VK.

Kritiek

De wet komt er vooral op vraag van organisaties die bezig zijn met kinderveiligheid. Andy Burrows van de National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) zegt aan de BBC dat hij blij is met de regels, maar zegt dat er nog te veel achterpoortjes in zitten.

Dat zal vermoedelijk altijd het geval blijven. Al in 2016 merkte Data News op dat het weliswaar makkelijk is om de gekende pornosites te verplichten. Maar er zijn ook talloze grijze zones zoals blogs of platformen als Reddit of Twitter waar in hoofdzaak het niet om porno draait, maar wel heel wat erotische beelden terug te vinden zijn. Tegelijk is het niet uitgesloten dat jongeren op een onbewaakt moment de kredietkaart van een ouder lenen om die controle uit te voeren.

Critici van het voorstel zeggen dan weer dat het voorstel geen garanties biedt dat gebruikers die de leeftijdscontrole doorlopen zo hun privacy niet prijsgeven aan de site of de derde partij. Dat maakt het voor hen immers bijzonder interessant om advertenties los te laten, wetende dat het om volwassenen gaat die op zoek zijn naar seksueel entertainment.

