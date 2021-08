Vanaf vandaag kan u uw favoriet ICT-magazine en de online artikels van Data News ook lezen in de Mijn Magazines app.

Leest u Data News graag digitaal? Dan hebben we goed nieuws voor u. Met de Mijn Magazines-app gaat uw digitale leeservaring er drastisch op vooruit. In de app switcht u probleemloos tussen live-nieuws en de digitaal doorbladerbare versie van het printmagazine. De app is gratis beschikbaar in de Apple App Store (iPad en iPhone) en Google Play (Android).

Met de Mijn Magazines-app krijgt u toegang tot de digitale artikels, video's, opinies, columns en reviews van Data News, maar even goed ook tot artikels van andere nieuwsmagazines zoals Trends, Knack en Sport/Voetbalmagazine. Ook lifestylemagazines als Libelle, Flair en Feeling vindt u er terug. En goed om weten: niet alleen de Nederlandstalige, maar ook de Franstalige edities zijn opgenomen in de app.

Het live-nieuws van Data News vindt u voortaan ook in de Mijn Magazines app terug. © DN

Personaliseer uw leeservaring

De integratie in Mijn Magazines is ook zichtbaar op onze website. Wisselen tussen de verschillende nieuws- en lifestylesites van Roularta Media Group kan voortaan makkelijker dan ooit via de icoontjes linksboven. Uw persoonlijke Mijn Magazines account - te bereiken via de knop rechtsboven - laat u toe om uw leesvoorkeuren aan te passen. In datzelfde menu kan u ook beheren welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen van Data News en/of andere newsletters uit de Roularta Media Group.

Ook de magazines van Data News kan u voortaan via de Mijn Magazines app lezen. © DN

Het enige wat u nodig heeft is een account. Met dit account kan u dan meteen ook inloggen bij de overige merken van Roularta Media Group. Bent u al geregistreerd? Dan is de kans groot dat u automatisch aangemeld bent. Anders klikt u even rechtsboven op 'Aanmelden'. Hebt u nog geen account bij Data News? Dan kan u via dezelfde knop heel eenvoudig én helemaal gratis een account aanmaken. Na de eenmalige registratie hebt u dan ook gratis toegang tot alle +artikels van Data News.

Na aanmelding kan u uw persoonlijke leeservaring heel gemakkelijk instellen. © DN

Kies zelf hoe u leest

Toch liever geen app? Uiteraard kan u ons magazine ook nog steeds lezen via onze website, door te klikken op de knop 'het magazine'. Nieuw is dat u Data News magazine ook kan lezen via https://www.mijnmagazines.be. Zeker als u meerdere abonnementen op magazines van Roularta Media Group heeft, kunnen we u deze manier van lezen warm aanbevelen. We wensen u veel leesplezier - welke manier u ook kiest.

Wenst u Data News magazine te ontvangen - op papier of enkel digitaal? Een abonnement heeft u al vanaf 20 euro per jaar. Abonneer u nu via https://datanews.knack.be/info/abonnementen of via 'Mijn abonnementen' in uw persoonlijke 'Mijn magazines'-account. Blijft u met vragen zitten? Onze klantendienst staat klaar om ze te beantwoorden. U kan hen bereiken via e-mail (datanews@abonnementen.be). Als u liever belt, kan u terecht op het telefoonnummer 078/35.33.13.

