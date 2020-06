Krijgt u normaal Data News toegestuurd op kantoor en werkt u nog steeds thuis? Geen probleem: we stellen het magazine digitaal helemaal gratis beschikbaar.

Omdat we weten dat heel wat van lezers ons magazine normaal op kantoor toegestuurd krijgen, en in heel wat bedrijven thuiswerk nog steeds de norm is, stellen we het Data News magazine helemaal gratis digitaal beschikbaar. Zo hoeft u niet te wachten tot u kan langslopen op kantoor om uw favoriet ICT-magazine te lezen.

Digitaal kan u het magazine lezen op twee manieren.

Via onze website www.datanews.be. Klik bovenaan op 'Het magazine' en volg de aanwijzingen om indien nodig eerst nog aan te melden.

Via de app van Data News op tablet en smartphone (Google Play Store en Apple App Store)

U kiest er zelf voor of u de artikels in tekstformaat, dan wel als doorbladerbare pdf leest. © Data News

Hebt u al een abonnement? Dan kan u sowieso gratis lezen.

Hebt u nog geen abonnement of hebt u de gegevens niet meteen bij de hand? Dan moet u eerst nog een profiel aanmaken. Dat kan snel en eenvoudig via https://datane.ws/register

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om onze klantendienst te contacteren.

