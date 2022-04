De LEGO Group, bekend van de blokjes, en Epic Games, bekend van Fortnite, hebben aangekondigd dat ze gaan samenwerken.

Bedoeling is een metaverse te maken dat kindvriendelijk is. Het zou gaan om een virtuele ruimte met de nodige spelletjes en creatieve bezigheden, maar ook met veel focus op privacy, welzijn en veiligheid van specifiek kinderen. Die kinderen en hun ouders moeten daarbij de middelen krijgen om zelf heel wat van die instellingen aan te passen, aldus de twee bedrijven.

Metaverse is steeds vaker het woord dat gebruikt wordt voor een virtuele wereld met verschillende bezigheden. Facebook-bedrijf Meta wil er eentje bouwen rond zijn verschillende sociale platformen, bijvoorbeeld, maar een spel als Fortnite is al langer in de praktijk een multifunctionele ruimte. Wat ooit begon als schietspel is ondertussen een plek waar je virtueel naar concerten kunt gaan en rondhangen met vrienden. Ook LEGO heeft eerder al een soort sociaal virtueel netwerk uitgebracht, waarin je bouwprojectjes kon delen en via emoji's kon chatten. Dat de twee nu samenwerken aan een nieuw project is dan ook niet zo vergezocht. Een lanceringsdatum voor het plan is nog niet bekendgemaakt.

Bedoeling is een metaverse te maken dat kindvriendelijk is. Het zou gaan om een virtuele ruimte met de nodige spelletjes en creatieve bezigheden, maar ook met veel focus op privacy, welzijn en veiligheid van specifiek kinderen. Die kinderen en hun ouders moeten daarbij de middelen krijgen om zelf heel wat van die instellingen aan te passen, aldus de twee bedrijven. Metaverse is steeds vaker het woord dat gebruikt wordt voor een virtuele wereld met verschillende bezigheden. Facebook-bedrijf Meta wil er eentje bouwen rond zijn verschillende sociale platformen, bijvoorbeeld, maar een spel als Fortnite is al langer in de praktijk een multifunctionele ruimte. Wat ooit begon als schietspel is ondertussen een plek waar je virtueel naar concerten kunt gaan en rondhangen met vrienden. Ook LEGO heeft eerder al een soort sociaal virtueel netwerk uitgebracht, waarin je bouwprojectjes kon delen en via emoji's kon chatten. Dat de twee nu samenwerken aan een nieuw project is dan ook niet zo vergezocht. Een lanceringsdatum voor het plan is nog niet bekendgemaakt.