Lego introduceert op 1 maart een nieuw AR-platform. Vidiyo moet een soort kindvriendelijke TikTok worden, gelinkt aan de bouwsteentjes van de speelgoedfabrikant.

Lego, het bedrijf van de plastic blokjes die zich in de zachte delen van je voet nestelen wanneer je er in een verwarde bui op trapt, komt met een eigen AR-platform. Het gaat om een sociale video-app genaamd Vidiyo, en de bedoeling is dat gebruikers er zelfgemaakte muziekvideo's en -clips delen met hun vrienden. Een beetje zoals TikTok dus, maar dan gericht op jongere kinderen en met strengere moderatie (en hopelijk ook betere privacy).

Ook nieuw is dat je er dus Lego-blokjes voor nodig hebt. Gebruikers die een video willen maken, kunnen een muzieknummer selecteren. Daarna wordt hen gevraagd een of meer minifigs te scannen. Dat zijn de kleine poppetjes waarmee Lego ondertussen ook al allerlei series, videogames en films heeft bevolkt. Kinderen die zichzelf al dansend filmen, zullen in de clips samen met die minifigs op een podium staan. Lego gaat voor de muzikale kant van het platform samenwerken met Universal Music Group, zodat gebruikers ook uit muziek van bekende bands als Imagine Dragons kunnen kiezen.

Tegels voor special effects

In combinatie met die minifigs kan je ook speciale BeatBit-tegels gebruiken, die allerlei AR-effecten op de clip loslaten. Het gaat om een soort van betaalde filter, maar dan in fysieke vorm. Als je die tegels met de app scant, krijgt je filmpje bijvoorbeeld een filter met dansende sterretjes of confetti. In die zin doen de BeatBit-tegels wat denken aan Nintendo's amiibo's, plastic figuurtjes die speciale effecten en karakters ontgrendelen in bepaalde spelletjes van de producent.

Afgewerkte clips worden in de app geüpload en de maker kan ze daar meteen bekijken. De clip verschijnt echter pas na moderatie in de publieke feed voor vriendjes. Met een focus op kinderen van zeven tot tien jaar wil Vidiyo duidelijk vermijden dat er ongepaste beelden in de feed terechtkomen. Het platform wordt gelanceerd op 1 maart.

