Legrand neemt Netatmo over

Legrand - een wereldwijde specialist in elektrische en digitale gebouwinfrastructuren - neemt Netatmo over. Het op Euronext Paris genoteerde Legrand, met hoofdzetel in het Franse Limoges, was al sinds 2015 aandeelhouder van Netatmo.

Netatmo is opgericht in 2011 en verkoopt 'smart home' producten voor consumenten: met internet geconnecteerde producten zoals een slimme thermostaat, een intelligente binnenhuiscamera of een toestel dat de luchtkwaliteit meet. Een deel van de verkoop verloopt via partnerships met onder meer de bouwsector maar ook met energieleveranciers die bijvoorbeeld de slimme thermostaat aanbieden. Samen met Legrand had Netatmo ook al beheersoplossingen voor de 'connected home' ontwikkeld die de bouwsector helpen om slimme thuisinfrastructuur te ontwerpen. Sinds dit jaar werkt Netatmo ook samen met Velux om dakramen met sensoren aan te sturen.

Oprichter wordt CTO

Netatmo komt nu volledig in handen van de grote Legrand-groep voor een niet nader genoemd bedrag. Het merk wordt geïntegreerd in het uitgebreid productenaanbod van de groep dat daarmee het eigen Eliot-programma versnelt: het in 2015 gelanceerde project door Legrand om meer te betekenen in de markt van Internet of Things (IoT). Fred Potter, de oprichter en CEO van Netatmo, wordt trouwens de Chief Technology Officer van dat Eliot-programma.

De 130 ingenieurs van Netatmo worden samengevoegd met de R&D-teams van Legrand. Netatmo is gevestigd in Boulogne-Billancourt (nabij Parijs), telt bijna 225 werknemers en is goed voor ongeveer 45 miljoen euro omzet. Netatmo heeft naar eigen zeggen zo'n 1,3 miljoen actieve producten. Legrand realiseerde in 2017 een omzet van meer dan 5,5 miljard euro.