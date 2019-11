Lenovo kondigt aan dat de groepsomzet in haar tweede kwartaal (boekjaar 2019/2020) 13,5 miljard dollar bedraagt, het negende opeenvolgende kwartaal van jaar-op-jaar groei.

Het inkomen vóór belastingen is met 45% gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder tot 310 miljoen dollar. Het nettoresultaat is met 20% gestegen jaar-op-jaar tot 202 miljoen dollar. De omzetmix blijft evenwichtig verdeeld over de vier regio's van het bedrijf (Noord- en Zuid-Amerika, Azië / Pacific, China, EMEA), waarbij elk een omzetaandeel van meer dan 20% rapporteert.

7,1 procent meer pc's verkocht

De sterke resultaten worden geleid door de Intelligent Devices Group (IDG). De PC en Smart Devices Group (PCSD), een van de twee IDG bedrijfsonderdelen, rapporteerde een omzet van 10,7 miljard dollar en een record-PTI-marge (pre tax income) van 5,7%.

Het verkoopvolume in pc's kende een sterke jaar-op-jaar groei van 7,1%, resulterend in een totale PCSD-omzetgroei van 4,1% jaar-op-jaar. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 612 miljoen dollar; een stijging van 97 miljoen dollar jaar-op-jaar. In pc's heeft Lenovo een marktaandeel van 24,4%, hiermee behoudt het bedrijf haar positie als de wereldwijde nummer 1 in pc's.

Motorola

De tweede business unit van IDG, de Mobile Business Group (MBG) waar Motorola onder valt, boekte zijn vierde opeenvolgende winstgevende kwartaal en positieve PTI met een verbetering van 57 miljoen dollar jaar-op-jaar. Hoewel er een kleine omzetdaling werd gerapporteerd op jaar-op-jaar (5,7% tot 1,5 miljard dollar), blijft de groep zich concentreren op voorraadbeheer, portfolio-efficiëntie en zorgvuldige kostenbeheersing om de marges te vergroten.

Datacenters

De Data Center Group (DCG) rapporteerde zijn 9e opeenvolgende kwartaal met beperkte verliezen jaar-op-jaar. De totale omzet in DCG daalde met 13,8% als gevolg van lagere prijzen voor belangrijke componenten en een zwakke vraag van enkele van de grootste hyperscale-klanten.

De omzet - exclusief Hyperscale - groeide met bijna 13% jaar-op-jaar, waarbij China meer dan 47% meer omzet - exclusief Hyperscale - rapporteerde in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarnaast was er een sterke groei met dubbele cijfers in Opslag, Software Defined Infrastructure en High Performance Computing als gevolg van een uitgebreid opslagportfolio, sterke ThinkAgile-aanbiedingen en nieuwe gewonnen HPC-projecten.

De omzet uit software en services groeide met 35% op jaar-op-jaar tot bijna 900 miljoen dollar. Device as a Services (DaaS), vooraanstaande ondersteuningsservice en managed services groeiden allemaal aanzienlijk om bij te dragen aan deze prestaties en voortdurende diversificatie van de inkomstenstromen van het bedrijf. Verwacht wordt dat dit bedrijf zeer binnenkort de 1 miljard dollar per kwartaal zal overschrijden.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.