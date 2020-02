Computerfabrikant Lenovo heeft zijn ThinkPad-portfolio uitgebreid met een aantal laptops in de T-, X- en L-serie. Enkele nieuwe functies die in het oog springen zijn Modern Standby, Wake on Voice en ondersteuning voor WiFi 6.

De 14- en 15-inch modellen van de vernieuwde ThinkPad T-serie zijn verkrijgbaar met Windows 10 Pro en worden aangedreven door de tiende generatie Intel Core vPro of AMD Ryzen PRO 4000 Mobile. De werklaptop beschikt over de nieuwe functie Modern Standby: een always-on en always-connected ervaring zoals bij een smartphone. Het systeem blijft in deze modus verbonden én gegevens synchroniseren op een laag stroomvermogen. De gebruiker kan het werk op elk moment snel hervatten, eventueel ook via een stemopdracht dankzij de nieuwe Wake on Voice-feature.

Verder ondersteunt het toestel WiFi 6 en (optioneel) CAT 16 WWAN voor 4G/LTE-verbindingen. De nieuwe WiFi 6-standaard is speciaal ontworpen om optimale verbindingssnelheden te behouden op verzadigde draadloze netwerken. Het nieuwe WPA3-beveiligingsprotocol moet het cybercriminelen daarbij nog lastiger maken om wachtwoorden te kraken.

Extra bescherming

In de ThinkPad X-reekst kunnen zowel de X13 als X13 Yoga worden geconfigureerd met een Full HD ePrivacy-display dat gebruikers beschermt tegen een blik over de schouder. De X13 Yoga bevat daarnaast een Dolby Audio-luidsprekersysteem en - in optie - een 4K OLED-scherm met Dolby Vision. De ThinkPad X13 Yoga en X13 worden geleverd met de tiende generatie Intel Core vPro, maar de X13 is ook leverbaar met een AMD Ryzen PRO 4000 Mobile-processor. De Yoga-toestellen van Lenovo hebben door hun doordachte scharniersysteem de eigenschap dat ze als notebook én als tablet kunnen worden gebruikt.

De ThinkPad L-serie tot slot is volgens Lenovo over de hele lijn dunner en lichter geworden. Gebruikers beschikken over WiFi 6 en optionele 4G/LTE-connectiviteit, en speciale toetsen voor communicatiefuncties (op ThinkPad de L14 en L15) die het makkelijker moeten maken om deel te nemen aan vergaderingen. Verder aan boord: Windows 10 Pro, een vingerafdruklezer met ondersteuning voor Windows Hello en keuze uit de tiende generatie Intel Core vPro-krachtbronnen of AMD Ryzen PRO 4000 Mobile-processors.

Startprijzen van de verschillende nieuwe ThinkPad-notebooks gaan van 749 tot 1.149 euro.

