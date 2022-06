Op de Infocomm-beurs in Las Vegas heeft Lenovo zijn nieuwe ThinkSmart One Smart Collaboration Bar voorgesteld. Het toestel ondersteunt de belangrijkste toepassingen voor videoconferenties en is ontworpen voor kleine tot middelgrote vergaderruimtes.

Volgens Lenovo is de ThinkSmart One het eerste apparaat in zijn soort dat wordt aangedreven door het Windows 10 IoT Enterprise- besturingssysteem, daarbij geassisteerd door een Intel Core-processor van de elfde generatie met vPro-technologie.

De Collaboration Bar kan uit de voeten met apps als Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms, en is uitgerust met acht microfoons met echo- en ruisonderdrukking, stereoluidsprekers en een geïntegreerde camera met Full HD-resolutie en een breed gezichtsveld van 100 graden.

Touchscreen-controller

De balk wordt compleet geleverd met de ThinkSmart Controller met 10,1-inch aanraakscherm, die ook de Core Room Kits van Lenovo vergezelt, voor een eenvoudig beheer van vergaderingen. 'ThinkSmart One is speciaal gebouwd om te anticiperen op een aanhoudende groei van hybride vergaderruimten, waarbij traditionele kantoren worden omgevormd tot meer dynamische en collaboratieve bedrijfscentra', aldus nog Lenovo.

De ThinkSmart One is vanaf oktober 2022 beschikbaar vanaf 2.799 euro.

