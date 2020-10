Door een octrooigeschil met Nokia stopt Lenovo met de verkoop in Duitsland van desktop-pc's, notebooks en tablets. Lenovo mist licenties om de H.264-videocodec toepassing te gebruiken. Dit heeft een Duitse rechtbank bepaald.

Lenovo is het er niet mee eens dat Nokia hoge tarieven vraagt en niet onderhandelt volgens het FRAND-model (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

De rechter wil met zijn beslissing dat Nokia en Lenovo een deal gaan sluiten rond de onbetaalde licenties voor het gebruik van patenten met betrekking tot de H.264-videocodec toepassingen.

Lenovo mag momenteel geen apparaten meer verkopen met een grafische kaart of grafische eenheid. Wat de facto neerkomt op de laptops, desktops en tablets van het bedrijf. Lenovo smartphones en pc-accessoires zoals muizen en dockingstations zijn in Duitsland wel nog steeds verkrijgbaar.

Nokia zou ook gelijkaardige opschortingen willen bekomen in Brazillië, de VS en India.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

