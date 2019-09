Terwijl de handelsoorlog tussen de VS en China woedt, wordt er vooral naar Huawei gekeken. Maar wat betekent dat voor de grootste, en deels Chinese, pc-maker ter wereld? "We lijden er niet meer onder dan anderen," klinkt het.

"De tarieven die er aankomen hebben een impact op iedereen. In dat opzicht speelt iedereen hetzelfde spel met dezelfde regels," zegt François Bornibus, senior vicepresident en hoofd voor EMEA bij Lenovo.

Dat Lenovo een Chinees bedrijf is, speelt daarbij een verrassend kleine rol. "We zijn Chinees en niet Chinees," nuanceert Bornibus. Ongeveer 68 procent van ons bedrijf is beursgenoteerd in Hong Kong. Tien procent is in handen van de werknemers en de rest is in handen van Legend, het moederbedrijf van Lenovo. Dus het er is geen zware Chinese verankering."

"We zijn een zeer internationaal bedrijf, onze CEO (De Chinese zakenman Yang Yuanqing, nvdr) woont vandaag in de VS en in onze teams werken we vooral met lokale mensen weten hoe ze onze business in hun land laten draaien."

Goede relatie met de VS

Bornibus wijst er bovendien op dat zijn bedrijf een heel goede relatie heeft met de Amerikaanse overheid. Lenovo nam in 2005 de PC-activiteiten over van IBM. In 2014 deed het hetzelfde met de X86 serverafdeling en nam het Motorola over van Google. "Door die overnames hebben wel veel interactie met de Amerikaanse overheid. We hebben bij elke overname hun zegen gekregen. Bovendien zijn we vandaag ook een leverancier van de Amerikaanse overheid, zo leveren we intussen toestellen aan Defensie."

Lenovo is vandaag de grootste pc-maker ter wereld met een marktaandeel van 25,5 procent, komende van slechts zeven procent negen jaar geleden, volgens cijfers van het bedrijf zelf. Ook in de datacentermarkt (servers) kan het bedrijf groei optekenen. "De PC-markt is vlak, zelfs dalend, ook de servermarkt daalt, maar Lenovo groeit!" Aldus een enthousiaste François Bornibus.

Motorola

Het bedrijf hoopt op termijn ook van Motorola opnieuw een grote speler te maken. De ooit populaire gsm-reus splitste zich in 2008 af van het moederbedrijf, werd tegen 2011 overgenomen door Google en in 2014 opnieuw verkocht aan Lenovo.

Volgens Lenovo zit haar smartphonedivisie intussen wel in goede papieren. "Vorig jaar was het onze voornaamste focus om Motorola weer winstgevend te maken. Die brand is geblust, het huis is hersteld, nu kunnen we gaan voor groei." Zegt Antony Barounas, vicepresident Mobile Business Group Europe.

Voorlopig zet het bedrijf vooral in op telefoons in het middensegment, waar mee het in de VS winstgevend is en onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Polen sterk kon groeien. De bedoeling is om nog een tijdje in te zetten op dat segment, al staat er ook een zogenaamde flagship phone op de planning.

"Die komt er zeker aan. We zijn nog steeds een premium merk en hoewel we nu de middenmarkt willen veroveren komen we binnenkort zeker met een eigen vlaggenschip, zeker met de komst van 5G mag je van ons iets verwachten," aldus Barounas.