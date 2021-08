Lenovo wist het afgelopen kwartaal haar winst meer dan te verdubbelen. De pc-markt doet het goed, maar ook de smartphone afdeling Motorola kan voortaan op eigen kracht overleven.

Voor de cijfers van haar eerste fiscaal kwartaal, dat eindigde op 30 juni, legt Lenovo een winst van 466 miljoen dollar neer, 119 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belastingen ligt op 650 miljoen dollar en stijgt met 96 procent. De omzet stijgt met 27 procent naar 16,9 miljard dollar en het bedrijf tekent een netto winstmarge van 2,8 procent op.

Het zijn de eerste resultaten voor Lenovo sinds de herstructurering in drie businessunits,

Pc-markt blijft komende jaren groeien

Die mooie cijfers zijn deels te danken aan de herstellende pc-markt. Eerder gaven marktanalisten al aan dat na verschillende magere jaren, en door de coronacrisis, er weer meer pc's werden verkocht. Lenovo bevestigt dat en voegt daar aan toe dat de toestellen gemiddeld hogere prijzen hebben. De grootste pc-bouwer ter wereld verwacht dat de totale pc-markt in de komende vijf jaar zal blijven groeien.

Servers

Lenovo geeft weinig cijfers over aantallen, zowel van pc's, servers als smartphones en tablets. Maar laat wel weten dat het momenteel nummer drie is in de wereldwijde x86 servermarkt en nummer twee in mainstream storage. ISG, de Infrastructure Solutions Group waar deze onder vallen haalt een omzet van 1,8 miljard dollar.

Diensten

De solutions and Services Group (SSG) haalt een omzet van 1,18 miljard dollar, een groei van 38 procent, met een operationele marge van 22 procent. Hiervoor wijst Lenovo onder meer naar het succes van smart city en smart retail deals en hybride cloudoplossingen.

Pc's, tablets en Motorola

Voor de Intelligent Devices Group (IDG), is er een winst van 1,1 miljard dollar (43 procent stijging) op een omzet van 14,7 miljard (+28 procent). Die wordt vooral gedomineerd door pc's, al geeft lenovo aan dat niet-pc's intussen achttien procent van de de omzet van de afdeling uitmaken.

Daaronder vallen ook Motorola en de tablets van Lenovo. Daarvan zegt het bedrijf dat de smartphones een zestig procent hogere omzet halen en voortaan zelfbedruipend (lees: niet verlieslatend) zijn. Voor tablets is het bedrijf de tweede grootste op de Androidmarkt (dus zonder rekening te houden met de iPad).

