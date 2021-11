De grootste pc-maker ter wereld zet stevige groeicijfers neer. Zelfs de verlieslatende infrastructuurafdeling doet het opvallend goed. Al geeft het bedrijf aan dat het chiptekort voor vertraging blijft zorgen.

In haar tweede kwartaal, dat eind september afliep, haalde Lenovo een omzet van 17,9 miljard dollar, 23 procent meer dan een jaar geleden. De nettowinst komt op 512 miljoen euro, 65 procent beter dan vorig jaar. Al is die groei wel iets minder dan eerdere kwartalen.

De Solutions and Services Group (SSG) was goed voor 1,36 miljard dollar omzet en groeide zo met dertig procent ten opzichte van een jaar geleden. Lenovo wil betere support services aanbieden en verwacht naar de toekomst meer winst en omzet door hun interne IT te integreren met SSG om onder meer hun R&D te verbeteren.

De Infrastructure Solutions Group haalt 2 miljard dollar omzet en groeit zo 34 procent per jaar. Die afdeling is verlieslatend, maar Lenovo maakt zich sterk dat het verlies 24 miljoen dollar lager ligt dan een half jaar geleden. Een jaar geleden zat het daar met een operationele marge van -2,1 procent. Nu is dat -0,3 procent.

Volgens Lenovo doen alle segmenten het hier goed, van Cloud tot opslag en high performance computing. Naar de nabije toekomst verwacht het meer rond edge, hybride oplossingen en de 5G cloud/netwerkconvergentie.

Smartphones, pc's en tablets

De grootste afdeling, Intelligent Devices Group, haalt een omzet van 15,3 miljard, 21 procent meer dan een jaar geleden. De winst komt op 1,2 miljard dollar, 34 procent beter.

Hier ziet Lenovo haar pc-verkoop groeien en verwacht het met de komst van Windows 11 een opsteker voor die markt in de nabije toekomst. De omzet uit commerciële pc's nam toe met 29 procent. Toestellen voor de KMO-markt met 48 procent.

De smartphoneafdeling (Motorola) kende een van haar beste kwartalen ooit met een omzetgroei van 27 procent en dat door groei in vrijwel alle markten (traditioneel doet Lenovo het vooral goed in Noord- en Zuid-Amerika. De omzet uit tablets steeg met 20 procent. Zakelijke accessoires met 31 procent.

Chips en onderzoek

Tijdens haar resultaten laat Lenovo nog weten dat het voortaan zestig procent meer uitgeeft aan R&D. De ambitie is om haar inspanningen daar over een periode van drie jaar te verdubbelen.

Tegelijk kampt de grootste computerbouwer ter wereld net zoals iedereen in de sector met het aanhoudende chiptekort. Het bedrijf zegt dat haar resultaten onder meer te danken zijn aan het feit dat het meer onderdelen kon bemachtigen dan concurrenten. Maar tegelijk zorgt het chiptekort wel voor vertragingen in de beschikbaarheid van pc's, smartphones en servers.

