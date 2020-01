Lenovo heeft op de CES-beurs in Las Vegas een nieuwe reeks ThinkBook-laptops voorgesteld die draadloos kunnen worden opladen. De toestellen maken daarvoor gebruik van de Power to Contact-technologie van fabrikant Energysquare.

Net als bepaalde duurdere smartphones kunnen de nieuwe Lenovo-laptops simpelweg worden opgeladen door ze op een soort 'oplaadplaat' te leggen. Wat de Power to Contact-technologie volgens ontwikkelaar Energysquare bijzonder maakt, is dat het opladen van het toestel net zo snel gaat als met een bekabelde stroomadapter. Verder zou er ook geen energie worden verspild, komen er geen radiogolven aan te pas en kunnen er bovendien meerdere apparaten simultaan worden opgeladen (bijvoorbeeld ook smartphones, hoofdtelefoons, et cetera).

De Power to Contact-technologie werkt door middel van conductie: de toestellen worden opgeladen door de overdracht van warmte. Veel andere draadloze oplaadtechnieken maken gebruik van inductie, waarbij elektrische spanning wordt opgewekt door middel van magnetisme. Een bijkomend voordeel van Power to Contact is dat het op te laden toestel niet zo heel nauwkeurig hoeft te worden gepositioneerd. Inductie werkt daarentegen enkel binnen een bepaald gebied (daar waar de spoel is gesitueerd), waardoor het soms even zoeken is vooraleer het opladen begint.

De Lenovo ThinkBooks die op CES werden geïntroduceerd, zijn volgens Energysquare de eerste laptops met Power to Contact-technologie. Draadloos oplaadbare notebooks zijn op zich niet nieuw. Fabrikant Dell bracht in 2017 al een model uit met deze functionaliteit, de Latitude 7285. Bij dat toestel gebeurde het opladen echter nog aan de hand van inductie.

Informatie over de prijzen en de beschikbaarheid van Lenovo's nieuwe laptops wordt pas later bekendgemaakt.

