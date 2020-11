Lenovo heeft er een opvallend goed kwartaal op zitten. Omzet van de groep steeg in het tweede kwartaal met 7% tegenover een jaar eerder, winst zelfs met 53%.

Lenovo tekent in het tweede kwartaal een recordomzet op, zo kondigt het zelf aan. De groep draaide een omzet van 14,5 miljard dollar, een stijging van 7% jaar op jaar. Ook de winst ging de hoogte in. Nettowinst klopt af op 310 miljoen dollar, een stijging van 53% tegenover een jaar eerder.

's Werelds grootste pc-maker doet het dus opvallend goed. In het eerste kwartaal, dat afgesloten werd in augustus, tekende het ook al een nettowinst van 213 miljoen dollar op, een stijging jaar-op-jaar van 31%.

Veel heeft misschien te maken met de huidige pandemie, waardoor bedrijven en scholen allemaal op afstand gaan werken, met een groeiende vraag naar toestellen tot gevolg. "Nu de wereld zich aanpast aan het 'nieuwe normaal', hebben we vertrouwen in onze mogelijkheden om op lange termijn te blijven groeien, zowel voor toestellen als voor cloudinfrastructuur", aldus Yuanqing Yang, CEO van Lenovo in een persbericht. Het Chinese bedrijf denkt dat de wereldwijde pc-markt, die lang stevig in het slop zat, aan het einde van dit jaar zal blijven groeien.

Lenovo tekent in het tweede kwartaal een recordomzet op, zo kondigt het zelf aan. De groep draaide een omzet van 14,5 miljard dollar, een stijging van 7% jaar op jaar. Ook de winst ging de hoogte in. Nettowinst klopt af op 310 miljoen dollar, een stijging van 53% tegenover een jaar eerder. 's Werelds grootste pc-maker doet het dus opvallend goed. In het eerste kwartaal, dat afgesloten werd in augustus, tekende het ook al een nettowinst van 213 miljoen dollar op, een stijging jaar-op-jaar van 31%. Veel heeft misschien te maken met de huidige pandemie, waardoor bedrijven en scholen allemaal op afstand gaan werken, met een groeiende vraag naar toestellen tot gevolg. "Nu de wereld zich aanpast aan het 'nieuwe normaal', hebben we vertrouwen in onze mogelijkheden om op lange termijn te blijven groeien, zowel voor toestellen als voor cloudinfrastructuur", aldus Yuanqing Yang, CEO van Lenovo in een persbericht. Het Chinese bedrijf denkt dat de wereldwijde pc-markt, die lang stevig in het slop zat, aan het einde van dit jaar zal blijven groeien.