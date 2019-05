Lenovo heeft een preview getoond van een laptop met een vouwbaar scherm. Het toestel moet volgend jaar in de winkel liggen.

Terwijl Samsung nog worstelt met kinderziektes in haar vouwbare smartphone, wil Lenovo de technologie al op een grotere schaal toepassen. De Chinese fabrikant claimt 's werelds eerste laptop met opvouwbaar scherm te hebben ontwikkeld.

In tegenstelling tot de foldable smartphone die bedoeld is om het scherm te vergroten, heeft Lenovo met het opvouwbare scherm de bedoeling om een laptop compacter te maken. Opgeplooid wordt de laptop half zo breed en kan hij gemakkelijker meegenomen worden.

De laptop kan zowel volledig opengevouwen gebruikt worden (als een tablet met een 13,3-inch-scherm), gedeeltelijk dichtgevouwen (zoals je een boek vasthoudt) of door hem op zijn kant op tafel te zetten (zoals je een gewone laptop zou gebruiken). In die laatste opstelling komt de rechterkant onderaan te liggen en verschijnt daar een virtueel toetsenbord op. Aangezien dit deel de batterij bevat, is het zwaar genoeg om de laptop niet te laten omvallen, merkt The Verge op.

Het OLED 2K-scherm is gemaakt door LG Display. De laptop zelf zal Windows draaien en gebruik maken van een Intel-processor. Er zijn nog geen specificaties of prijs bekend. Lenovo verwacht de opvouwbare laptop, die deel zal uitmaken van de ThinkPad X1-lijn, in de loop van 2020 op de markt te kunnen brengen.