Gianfranco Lanci, de Europese topman van computerbouwer Lenovo, voorspelt de 'wedergeboorte' van de pc-business door de coronacrisis. Hij zei dit tijdens de digitale editie van het Canalys Channels Forum.

Lanci deed de uitspraak in gezelschap van Lenovo-CEO Yang Yuanqing (foto). Volgens hen is het tijdperk van de dalende pc-business voorbij: 'Een jaar geleden had niemand de gebeurtenissen van 2020 kunnen voorspellen. De pandemie heeft ons bedrijf voor veel uitdagingen gesteld, maar het heeft ook de digitalisering versneld, waarbij de vraag naar personal computers is gestegen.'

Volgens Lanci zullen volgend jaar wereldwijd 300 miljoen pc's worden verkocht - dat zijn er 20 tot 30 miljoen meer dan in 2020.

Schaarste

De COO van Lenovo, Che-Min Tu, merkt op dat de coronacrisis tot een sterk stijgende vraag naar processors en notebooksschermen leidt: onderdelen die nu juist erg schaars zijn geworden. De voorraden zijn volgens Tu vrijwel uitgeput. De nieuwe Lenovo-fabriek in Hongarije moet ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van alle producten voor de Europese markt zal verbeteren.

Lenovo zegt verder dat de overstap naar het thuiskantoor en de grotere vraag naar e-learning-tools katalysatoren zijn voor het verbeteren van hun eigen hardware. De fabrikant legt nu bijvoorbeeld meer nadruk op snellere 5G-mogelijkheden en de integratie van betere camera- en audiofuncties in al zijn producten.

Servers in trek

Tot slot zijn er volgens Lenovo veel kansen voor resellers dankzij het aanbod van storage, servers en HPC-producten (high performance computing). 'In de Benelux wisten we sterk te groeien met ons x86 serveraanbod, onder meer door de grote vraag van serviceproviders die extra veel data te verwerken kregen', klinkt het bij de techreus.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

