Lenovo wil de 'phablet' nieuw leven in blazen

Officieel is de Tab V7 een tablet, maar dan wel eentje die netjes tussen de traditionele groottes van een smartphone en een tablet valt. Het scherm van 6,95 inch is eigenlijk net te groot om makkelijk in de hand te liggen maar moet dat Netflixen op de trein wel een pak leuker maken. Zij het in een resolutie van 1080 pixels.

Aan boord vind je Android 9 Pie en een hardware die ietwat ouder is, waaronder meer een Snapdragon 450, een model uit 2017. Wel opvallend: de batterij van 5180mAh. Daarmee kan je al stevig gaan 'binge watchen', zelfs als die trein enkele uren vertraging heeft.

Bedoeling is volgens Lenovo dan ook dat de batterij mensen toelaat hun telefoon te gebruiken tijdens een lange pendelrit twee keer per dag, plus een dag zwaar gebruik.

Buiten het scherm en de batterij is deze Tab V7 vrij typisch voor een toestel uit het middensegment. Er zijn een headphone jack en stereoluidsprekers (wederom handig voor dat streamen) aanwezig, en een vingerafdruksensor.