De lessen in hogeschool Vives in West-Vlaanderen worden vandaag/woensdag hervat. Dat bevestigt algemeen directeur Joris Hindryckx. Tijdens de paasvakantie moesten alle systemen van de school worden stilgelegd na een cyberaanval.

Hogeschool Vives werd midden in de paasvakantie getroffen door een cyberaanval. Hackers probeerden data in handen te krijgen, waarop de school besloot om zelf alle systemen tijdelijk stil te leggen. Dat had vooral effect op de online platformen en het mailverkeer.

Het heropstarten van die systemen nam meer tijd in beslag dan verwacht. De paswoorden van zo'n 17.000 gebruikers moesten aangepast worden en dat nam meer tijd in beslag dan gedacht. Vanaf morgen/woensdag kunnen alle lessen weer plaatsvinden.

