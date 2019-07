Els Bellens is redactrice bij Data News.

Monotype, the bedrijf dat u kent omdat het de helft van de lettertypes op uw computer heeft gemaakt, is verkocht. Private equity-fonds HGGC legde 825 miljoen dollar neer voor het bedrijf.

Monotype is het bedrijf achter enkele van de meer bekende lettertypes op hedendaagse computers, waaronder Times New Roman en Arial. Het bestaat al sinds 1887 en stond tot voor kort op de Nasdaq technologiebeurs onder de naam 'TYPE'. Het werd door HGGC opgekocht voor 825 miljoen dollar aan cash, dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd. HGGC zal alle aandelen van het bedrijf opkopen en het bedrijf zo van de beurs halen.

Het bedrijf heeft sinds zijn ontstaan een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van lettertypes, en wist ook in het digitale tijdperk zijn positie te houden, onder meer via partnerschappen met Microsoft en Google. De laatste jaren probeert Monotype uit te breiden van lettertypes naar beelden, maar het zag zichzelf wel zachtjesaan wegzakken. Nu gaat het bedrijf dus privaat.