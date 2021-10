De Belgische scale-up wil met de nieuwe investeringen de groei binnen Europa financieren.

Sweepatic, met hoofdkantoor in Leuven, specialiseert zich in 'attack surface management' (ASM) ofte het afspeuren van de digitale voetafdruk van een bedrijf, op zoek naar mogelijke lekken. Het beveiligt bedrijven door alles wat met het internet verbonden is te monitoren. Die scale-up haalt nu in een nieuwe investeringsronde 2,8 miljoen euro binnen. Het kapitaal komt van het Dutch Security Techfund van TIIN Capital, van het Duitse eCapital en van Belgische investeringsmaatschappij PMV.

Sweepatic wil met de kapitaalsronde zijn positie op de Europese ASM-markt te verstevigen. 'Met de nieuwe investering zal Sweepatic haar go-to-market strategie en productinnovatie verder kunnen versterken en duurzame relaties opbouwen met klanten en partners", aldus oprichter en CEO Stijn Vande Casteele in een persbericht.

