Het uitroeien van extreme armoede is een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Steeds vaker wordt daarbij spitstechnologie zoals artificiële intelligentie ingezet. Het Leuvense GIM ontwikkelde een beeldverwerkingsketen die via satelliet- of luchtbeelden automatisch de omvang en positie van sloppenwijken afbakent.

GIM, gespecialiseerd in geografische informatie, zette de technologie in voor het afbakenen van sloppenwijken in Manilla (Filipijnen), Ho-Chi-Minh Stad (Vietnam) en Latijns-Amerika. Data scientists van het bedrijf analyseren lucht- en satellietbeelden op de aanwezigheid van onder meer gebouwen, vegetatie, verharde en onverharde oppervlakken.

Typische kenmerken

Het model werd bovendien getraind om de typische kenmerken van sloppenwijken automatisch te herkennen: nauwe steegjes, kleine aaneengesloten woningen met een grote variatie aan dakstructuren, .... Lokale overheden en NGO's gaan vervolgens met de data aan de slag om een krachtdadiger armoedebeleid te installeren.

Het grote voordeel van de gebruikte methode is volgens GIM dat het model makkelijk kan worden overgedragen naar een andere regio of continent. 'Gebruikers krijgen bovendien een uitgebreide toolbox ter beschikking om de software voor bijkomende locaties in te zetten of om de evolutie doorheen de tijd te monitoren. Deze toolbox is gebaseerd op open-source tools, wat de technologie ook bijzonder interessant maakt voor NGO's die vaak opereren in regio's waar minder financiële middelen voorhanden zijn', klinkt het.

