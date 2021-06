Vier data-experten van techbedrijf Dataroots nemen dit jaar voor België deel aan het Songfestival voor artificiële intelligentie. Hun nummer Robotic Love is, zoals alle inzendingen, door AI gegenereerd: er is zo goed als geen enkele menselijke invloed aan te pas gekomen.

De liedjeswedstrijd wordt georganiseerd door de Luikse technologiehub Wallifornia MusicTech en DeepMusic.ai, met de bedoeling 'AI en kunst te verbinden'. Achtendertig kandidaten nemen deel aan deze tweede editie. Het is ook de tweede keer dat de Leuvense vier meedoen met hun muziekgroep Beatroots AI.

Vorig jaar won een Australisch team met het nummer Beautiful the World. Vanaf deze week kan het grote publiek stemmen op hun favoriet van deze editie. Op 6 juli wordt de winnaar van het AI Songfestival bekendgemaakt. Een podiumplaats wordt volgens Beatroots AI moeilijk, maar een mooie ereplaats 'moet er wel in zitten'.

Beladen verhouding

'De AI die we ontwikkelden leerde de patronen van de favoriete liedjes van ons team, alsook de zang- en gitaarprestaties van onze meest getalenteerde muzikanten. Daarna lieten we het algoritme zijn gang gaan', vertelt Dorian Van den Heede, machine learning engineer bij Dataroots. 'Behalve hier en daar wat bijsturen en een gitaarsolo toevoegen is Robotic Love zowel muzikaal als tekstueel zo goed als volledig het werk van de computer.'

Robotic Love gaat over de relatie tussen de artificiële intelligentie en de schrijver of ontwikkelaar erachter. 'Met uitspraken als There's no escape en We're programmed to pretend is het duidelijk dat die verhouding behoorlijk beladen is', zegt Van den Heede. De videoclip bij het lied, onder dit artikel te bekijken, is ook gegenereerd door AI.

Hitlijsten nog veraf

De stap naar hitlijsten met uitsluitend muziek gecreëerd door AI is nog veraf, zeggen de vier. 'Het gaat ons vooral om het verleggen van de grenzen van wat muzikaal mogelijk is met AI', verduidelijkt bandlid Tim Leers. 'De algoritmes hebben regelmatig nog behoefte aan een ouderwetse portie menselijke begeleiding om coherente muziek te maken. Maar zeg nooit nooit.'

