AI-specialist Dataroots gaat voortaan verder onder de vleugels van de Franse Talan Group. Het bedrijf blijft wel onder eigen naam bestaan.

Dataroots legt zich toe op kunstmatige intelligentie en data engineering. Het bedrijf telt vandaag meer dan honderd consultants. In 2020 was het nog een finalist voor de Data News Award voor AI innovator of the year.

Nu gaat het op in de internationale Talan Group, met hoofdzetel in Parijs. Het management van Dataroots krijgt een strategische functie binnen de groep, maar houdt wel een kapitaalbelang in het bedrijf.

'We kijken uit naar dit nieuwe hoofdstuk van Dataroots. Deze strategische alliantie met de Talan Group versterkt onze toewijding om de grenzen van AI te verleggen, terwijl we ons internationale bereik en onze impact blijven uitbreiden. Het biedt uitdagende kansen voor het team, de klanten en de organisatie', zegt Jonas Tundo, CEO van Dataroots.

Dataroots komt specifiek bij de Data Intelligence tak van Talan, die zo'n achthonderd consultants telt. Maar het bedrijf blijft wel onder eigen vlag varen. De bedoeling is dat de overname het bedrijf helpt schalen en internationaal uitbreiden. Voor Talan zelf, dat volgend jaar mikt op een omzet van 600 miljoen euro, is de overname op hun beurt een manier om hun AI-activiteiten en datadiensten te versterken.

