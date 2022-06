De start-up, die lokaliseringstechnologie maakt voor plekken waar geen gps aanwezig is, haalt in een nieuwe seedronde een miljoen euro op. Het bedrijf wil daarmee zijn commerciële groei versnellen.

Epic Blue, opgericht in 2018, haalt ruwe data uit 'sensor fusion' om mensen in vaak gevaarlijke situaties te lokaliseren, vaak op plekken waar geen gps voorhanden is. De software gebruikt verschillende bronnen, zoals bestaande infrastructuur, mobiele toestellen en andere sensoren, en giet daar een laagje kunstmatige intelligentie over.

Het resultaat is een tracker die onder meer moet uitvissen of iemand gevallen is, en dat binnenin gebouwen of op andere plekken waar gps niet doordringt. Het bedrijf mikte in eerste instantie onder meer op brandweerlieden en ander veiligheidspersoneel als mogelijke klanten. Ondertussen komen daar ook sectoren als mijnbouw, hospitality en gezondheidszorg bij.

Lees ook: Gecombineerde sensoren moeten mensen vinden waar gps faalt

Voor die software kreeg Epic Blue, met hoofdkwartier in Leuven, eerder al ondersteuning van imec.istart en InvestLink. Die stappen nu mee in de nieuwe ronde, die geleid werd door SPDG Ventures. Met de nieuwe investeringen wil het bedrijf zijn R&D-team uitbreiden en de groei versnellen. 'We zien onder meer een groeiende nood aan oplossingen die gps-spoofing en locatie-hacking tegengaan', zegt CEO Michael Ilsbroux daarover in een persbericht.

Epic Blue, opgericht in 2018, haalt ruwe data uit 'sensor fusion' om mensen in vaak gevaarlijke situaties te lokaliseren, vaak op plekken waar geen gps voorhanden is. De software gebruikt verschillende bronnen, zoals bestaande infrastructuur, mobiele toestellen en andere sensoren, en giet daar een laagje kunstmatige intelligentie over. Het resultaat is een tracker die onder meer moet uitvissen of iemand gevallen is, en dat binnenin gebouwen of op andere plekken waar gps niet doordringt. Het bedrijf mikte in eerste instantie onder meer op brandweerlieden en ander veiligheidspersoneel als mogelijke klanten. Ondertussen komen daar ook sectoren als mijnbouw, hospitality en gezondheidszorg bij. Voor die software kreeg Epic Blue, met hoofdkwartier in Leuven, eerder al ondersteuning van imec.istart en InvestLink. Die stappen nu mee in de nieuwe ronde, die geleid werd door SPDG Ventures. Met de nieuwe investeringen wil het bedrijf zijn R&D-team uitbreiden en de groei versnellen. 'We zien onder meer een groeiende nood aan oplossingen die gps-spoofing en locatie-hacking tegengaan', zegt CEO Michael Ilsbroux daarover in een persbericht.