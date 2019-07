Negentien ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben BluePoint voorgesteld, een wagen die rijdt op zonne-energie en waarmee ze in oktober zullen deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië. De nieuwe zonnewagen is meteen ook de meest aerodynamische wagen van België.

"Wat speciaal is aan deze wagen is het zonnepaneel dat we volledig zelf hebben ontwikkeld", zo zegt piloot Inge Hablets. "Dat hebben we dit jaar gedaan om mee de techniek in de hand te hebben zodat we zelf weten hoe het proces in elkaar zit."

Bij het ontwerp van de zonnewagen zijn de studenten tot het uiterste gegaan. Met een oppervlakte van 2,6 vierkante meter is het zonnepaneel van BluePoint even groot als dat van haar voorganger, de Punch 2. De nieuwe zonneauto is echter een stuk smaller dan zijn voorganger. De 3.021 kilometer zal Inge Hablet in een zeer nauwe cabine moeten doorbrengen. "Om onnodige plaatsverspilling tegen te gaan is de wagen letterlijk op mijn maat gemaakt. Mijn heupen en schouders passen er perfect in."

We present: the Blue Point!!! ☀️ pic.twitter.com/coRmySPqX1 — Agoria Solar Team (@solarteam_be) July 3, 2019

De komende weken worden de eerste testritten uitgevoerd met BluePoint. Het Solar-team beseft natuurlijk dat de uitdagingen in Australië van een hele andere orde zijn dan in ons land. "De grote uitdagingen zijn de weersomstandigheden daar. Er is enorm veel wind", zo verduidelijkt Dries Ketelslagers, die deel uitmaakt van het begeleidende team dat BluePoint op de voet zal volgen.

"Ook de concurrentie is bikkelhard. Er zijn 53 teams uit 24 verschillende landen. En ook de wagen daar krijgen is een uitdaging, want het is tegenwoordig niet eenvoudig om zulke ion-batterijen te vervoeren. De grootste concurrentie verwachten de ingenieursstudenten van hun collega's van de universiteit van Delft. "Delft heeft al enkele keren gewonnen. Maar we zijn vorige keer derde geëindigd en eerste in Chili. Het is mogelijk, denken we", aldus Dries.