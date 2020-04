Het traditionele songfestival is door de coronacrisis van de baan, maar dat wil niet zeggen dat er dit weekend géén 'twelve points' worden uitgedeeld. Die gaan dit keer naar de beste nummers die gecomponeerd zijn via kunstmatige intelligentie. De Leuvense scale-up Dataroots probeert de Belgische eer hoog te houden met het nummer Beatroots.

Het AI Songfestival wordt georganiseerd door de Nederlandse omroepen VPRO en NPO. Dertien teams van muzikanten, artiesten, wetenschappers en programmeurs stuurden de voorbije weken een song in die volledig gecreëerd moest zijn door een AI-algoritme. De Leuvense scale-up Dataroots componeerde onder de artiestennaam Beatroots het nummer Violent Delights Have Violent Endings, dat intussen al op Spotify staat.

Liefde en verdriet

Stemmen kan - uiteraard online - vanaf vrijdag via VPRObroadcast.com, waar alle inzendingen te beluisteren zijn. Op zondag 12 mei wordt op basis van die voting een winnaar uitgeroepen. Geldprijzen zijn er niet; met de wedstrijd wordt vooral onderzocht hoe creatief artificiële intelligentie kan zijn.

Het team van Dataroots schreef voor het project een algoritme dat gevoed werd door data van 200 Eurosong-inzendingen uit het verleden. Hierdoor leerde het algoritme de elementen van een geslaagd Eurosongliedje kennen. Het uiteindelijke resultaat werd Violent Delights Have Violent Endings gedoopt waarbij de volledige muziek, alle instrumenten, tekst en zang computergegenereerd is.

'Ons algoritme had duidelijk een voorkeur voor emotioneel beladen teksten', licht projectleider Dorian Van den Heede toe. 'Ook enkele andere nummers die we lieten genereren, gaan vooral over verdriet en de liefde. Hoewel het nog niet te vergelijken is met traditionele muziek, zal AI hier nog grote stappen zetten.' Ook de muziekhoes van het Spotify werd door een neuraal netwerk gegenereerd: algoritmes die de structuur van hersenneuronen nabootsen.

Grenzen opnieuw verlegd

De slaagkansen van hun inzending laten de bandleden in het midden: 'Het was een geweldige uitdaging om de link te leggen tussen onze creativiteit, onze professionele skills en wat voor velen een passie is: muziek. Of we nu winnen of niet, we hopen dat we de grenzen van creatief omspringen met artificiële intelligentie opnieuw iets verder hebben gelegd'.

