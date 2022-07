Het Leuvense waterkrachtbedrijf Turbulent gaat groene energie voorzien aan TSMC, 's werelds grootste fabrikant van computerchips en halfgeleiders. Turbulent zal verschillende sites in Taiwan ontwikkelen om via waterkracht energie op te wekken.

De eerste twee sites die momenteel in ontwikkeling zijn, zijn goed voor een totaal vermogen van 300kW. Turbulent werkt hiervoor samen met Hydroton, de elektriciteitsproducent die de groene energie van de Turbulent-centrales verkoopt aan TSMC.

'In Taiwan hebben we een grote hoeveelheid neerslag en heel wat bestaande irrigatiekanalen en hydraulische structuren in rivieren. Daarmee beschikt het land over een geweldig potentieel voor microwaterkracht', zegt Henry Liao, CEO van Hydroton.

Duurzame energieproductie

'Turbulent kan deze bestaande hydraulische structuren over heel het eiland hergebruiken voor duurzame energieproductie', vertelt Geert Slachmuylders, CTO van Turbulent. 'Op elke plek met een klein hoogteverschil in de rivieren of kanalen kunnen we turbines installeren zonder grote aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Onze lokale ecologische voetafdruk is zeer klein; vissen kunnen ongestoord doorheen de turbine zwemmen.'

Eerder verkocht het bedrijf zijn hydro-elektrische turbines al in de Verenigde Staten, Thailand en Portugal, maar ook vanuit Wallonië en Frankrijk is er heel wat interesse. Vorig jaar klopte het bedrijf af op een totaal verkocht vermogen aan groene energie van 390kW. Tegen 2025 mikt Turbulent op een totaal verkocht vermogen van 10MW.

