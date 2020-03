THEO Technologies haalt tien miljoen dollar op bij Belgische investeerders. Daarmee wil het bedrijf, dat vandaag al grote internationale klanten heeft, verder groeien.

THEO Technologies bestaat sinds 2012 en legt zich toe op videotechnologie. Het wil beelden op elk platform en toestel afspelen en combineert dat met streaming, analyse, DRM en advertentietechnologie. Het voornaamste product van het bedrijf is de universele videospeler THEOplayer.

Vandaag kondigt het bedrijf een series A kapitaalronde aan die wordt geleid door SmartFin Capital, PMV en Media Invest Vlaanderen, een joint-venture tussen de VRT en PMV. Het videoplatform achter de streamingdienst VRT Nu komt overigens van het Leuvense bedrijf.

"De samenwerking met SmartFin Capital, PMV en MIV stelt THEO in staat om ons marktbereik verder uit te breiden, het team te laten groeien en ongeëvenaarde innovatie te bieden aan mediabedrijven over de hele wereld." Aldus CEO Steven Tielemans.

De kapitaalsverhoging geeft het bedrijf de mogelijkheid om haar internationale teams en commerciële organisatie te versterken. Maar er is ook oog voor de technische ontwikkeling. "THEOplayer is ons vlaggenschip, maar er zit meer dan één product in de pijplijn. Een deel van het opgehaalde geld, samen met een aantal subsidies die we intussen hebben, gaat naar R&D om nieuwe producten te ontwikkelen," licht CFO Joris Noreillie toe aan Data News. De technische ontwikkeling gebeurt overigens bijna volledig in België.

Het Leuvense technologiebedrijf telt vandaag bijna negentig mensen en is actief in het buitenland met kantoren in New York, San Francisco, Barcelona en Singapore. Het beheert videostreams voor onder meer Telenet, CNN, NBC, KPN, De Persgroep, NBC en Swisscom. Ook Nasdaq, Softbank en het Europees parlement zijn klant.

