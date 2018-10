Leuvense zonnewagen aan de leiding in Chili

De race voor zonnewagens in Chili confronteert de deelnemers door de hoogteverschillen in het Andesgebergte en passage door de Atacama-woestijn met extreme omstandigheden. Aan de race nemen zowel wagens deel die louter op zonne-energie rijden als hybride voertuigen. Het studententeam van de KU Leuven participeert samen met drie andere teams uit Chili aan de race voor de zuivere zonnewagens.

In vergelijking met de wagen waarmee vorig jaar rond deze tijd werd deelgenomen aan de race in Australië kreegt de wagen een aantal upgrades om vlot en veilig de bergen door te trekken. Een van de verbeteringen was de nieuwe motor met twee versnellingen. De elektromotor van de zonnewagens heeft normaliter slechts een enkele versnelling. De nieuwe motor heeft twee verschillende configuraties waartussen gewisseld kan worden, namelijk de lage en de hoge versnelling. Met de lage kan de auto minder snel rijden, maar wel meer kracht leveren.

Our first drive of the day takes us to Chañaral by the ocean. Cloudy day today! ☁️ #CarreraSolar2018 pic.twitter.com/0TLjqPjZqX