NN heeft Tom Nauwelaerts voorgedragen als CIO. De man zou huidig CIO Femke Jacobs opvolgen.

Nauwelaerts wordt voorgedragen als CIO en lid van het management team voor NN in België. Zijn nominatie moet worden goedgekeurd door de Nationale Bank van België. Als dat gebeurd is, zou hij huidig CIO Femke Jacobs opvolgen, die een jaar sabbatical neemt om haar carriëre een nieuwe wending te geven. Nauwelaerts werkt sinds 2020 voor NN en bouwde daarvoor ervaring op in verschillende IT-managementfuncties in de telecomsector. Hij werkte onder meer tien jaar voor Telenet.

NN, ooit begonnen als Nationale Nederlanden, is een internationale verzekeraar. Het bedrijf heeft zo'n 1,6 miljoen klanten in België.

