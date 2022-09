De levertijden van chips zijn in augustus wat teruggelopen in vergelijking met juli 2022. Dat is een teken dat het wereldwijde tekort verder afneemt. Sommige typen halfgeleiders blijven echter moeilijk leverbaar, schrijft Bloomberg.

Het persbureau baseert zich op onderzoek van Susquehanna Financial Group. Daaruit blijkt dat de doorlooptijd - het verschil tussen het moment waarop een chip wordt besteld en de levering - in augustus gemiddeld 26,8 weken bedroeg. Dat was ongeveer een dag korter dan in de voorgaande maand (26,9 weken).

Afnemende vraag

De kortere wachttijden weerspiegelen volgens de studie de afnemende vraag naar bepaalde soorten apparaten, en dan vooral smartphones en pc's. Susquehanna-analist Chris Rolland schetst dat andere delen van de markt juist oververhit blijven, met bestellingen die sneller binnenkomen dan dat chipmakers ze kunnen afhandelen. Teruggaan naar wachttijden van tien tot veertien weken zou volgens Rolland 'pas weer echt gezond' zijn.

'Op de pc-markt is de toeleveringsketen grotendeels teruggekeerd naar de normale bedrijfsvoering', stelt Tom Sweet, Chief Financial Officer van Dell Technologies. Veel componentkosten dalen omdat de beschikbaarheid is verbeterd en de vraag is afgenomen. Dell heeft naar eigen zeggen wel nog wat voorraden weg te werken, voordat het kan profiteren van de gunstiger prijzen voor componenten.

Worstelen

De chipindustrie heeft vaak moeite om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, deels omdat de fabricage van de componenten maanden in beslag neemt. Fabrikanten van halfgeleiders bedienen tegenwoordig ook een veel groter deel van de economie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de chips die in toenemende mate in auto's en fabrieksapparatuur gebruikt worden.

Bedrijven zoals Microchip Technology Inc. en Infineon Technologies AG worstelen nog steeds om bestellingen uit te voeren. Andere chipmakers hebben echter al last van een daling van de vraag. Dat zijn onder meer Nvidia Corp. en Intel, die sterk afhankelijk zijn van de pc-markt.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

