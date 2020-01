Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

LG heeft bekendgemaakt dat het gebruik gaat maken van Microsoft Azure en van de AI-diensten van Microsoft. Op die manier wil de elektronicagigant de innovatie op het gebied van zijn infotainmentsystemen voor auto's, gebouwbeheersystemen en andere B2B-domeinen in een stroomversnelling brengen.

LG maakte het nieuws bekend op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkt al sedert een jaar met Microsoft samen aan de verdere ontwikkeling van zijn automotive-sector, meer specifiek op het vlak van autonome voertuigen en infotainmentsystemen. Voortaan wil LG zich ook richten op andere commerciële sectoren.

Met behulp van Azure wil het bedrijf er onder bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn Building Energy Control-systeem (BECON) zogeheten HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) efficiënter kan beheren en controleren. LG is intussen ook al bezig met de ontwikkeling van het volgende BECON-systeem, waarin Microsoft Azure Big Data en Hybrid Cloud reeds geïntegreerd zijn.

Voor de volgende generatie slimme auto's gaan de twee bedrijven LG's webOS Auto en Microsofts Connected Vehicle Platform verder integreren. De infotainmentsystemen van LG worden onder meer uitgerust met virtual assistent-technologie van zowel LG als Microsoft, met de mogelijkheid voor autofabrikanten om hun eigen persoonlijke assistent of andere diensten te integreren.

LG maakte het nieuws bekend op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkt al sedert een jaar met Microsoft samen aan de verdere ontwikkeling van zijn automotive-sector, meer specifiek op het vlak van autonome voertuigen en infotainmentsystemen. Voortaan wil LG zich ook richten op andere commerciële sectoren.Met behulp van Azure wil het bedrijf er onder bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn Building Energy Control-systeem (BECON) zogeheten HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) efficiënter kan beheren en controleren. LG is intussen ook al bezig met de ontwikkeling van het volgende BECON-systeem, waarin Microsoft Azure Big Data en Hybrid Cloud reeds geïntegreerd zijn.Voor de volgende generatie slimme auto's gaan de twee bedrijven LG's webOS Auto en Microsofts Connected Vehicle Platform verder integreren. De infotainmentsystemen van LG worden onder meer uitgerust met virtual assistent-technologie van zowel LG als Microsoft, met de mogelijkheid voor autofabrikanten om hun eigen persoonlijke assistent of andere diensten te integreren.