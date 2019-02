LG geeft 5G-smartphone apart tweede scherm mee

Terwijl Samsung en Huawei elkaar aftroeven met hun eerste vouwbare smartphone, neemt LG een omweg om hetzelfde te doen. Met haar Dual Screen kan je op de V50 ThinG een tweede scherm op je telefoon vastklikken om zo een soort vouwbare smarpthone te krijgen. Het scherm kan wel maar in twee standen staan: 180 graden (plat) of 105 graden (een grote hoek).

De V50 ThinQ is LG's eerste 5G telefoon. Het toestel wordt in eerste instantie bij tien operatoren, vooral in de VS, Zuid-Korea, Australië en enkele Europese landen uitgebracht. Belgische prijzen of een lanceerdatum zijn er momenteel niet.

LG V50 ThinQ 5G specificaties 6,4 inch QHD+ OLED FullVision (3120 x 1440 / 538ppi)19,5:9 beeldverhouding Snapdragon 855 met X50 5G modem 6GB RAM - 128 GB Opslag 4.000 mAh batterij 8,3 millimeter dik - 183 gram Camera achteraan: 16 megapixel (Super Wide F1.9 / 1.0μm / 107?) - 12MP Standard (F1.5 / 1.4μm / 78?) - 12MP Telephoto (F2.4 / 1.0μm / 45?) Camera vooraan: 8MP Standard (F1.9 / 1.12μm / 80?) 5MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 90?) Android 9.0 (Pie)

Het Dual Screen zelf is iets kleiner dan dat van de V50 zelf (6,2 tegenover 6,3 inch) en weegt 131 gram. Het extra scherm krijgt stroom van de smartphone zelf en hoeft dus niet apart te worden opgeladen.

LG haalt in haar persbericht aan dat elk scherm in twee kan worden opgedeeld waardoor je tot vier toepassingen tegelijk kan openen. Ook kan het in sommige games dienen als een spelcontroller.

G8, voor wie graag belt tijdens het zwemmen?

Tegelijk met de 5G smartphone lanceert LG ook de G8 ThinQ, een gewone smartphone met functies waarvan u niet wist dat u ze nodig had.

Zo is de G8 ThinQ naar eigen zeggen de eerste smartphone met 'geavanceerde handpalmherkenning'. Uw hand voor de telefoon houden volstaat om te unlocken dus. Volgens LG is dat veiliger dan vingerafdrukherkenning.

Veel daarvan heeft te maken met de zogenaamde 'Z-camera'. "De Z-camera heeft de mogelijkheid om infraroodstralen te meten die worden gereflecteerd door objecten om zo de diepte sneller en nauwkeuriger te berekenen dan andere beeldsensoren, waardoor functies zoals Face Unlock mogelijk zijn." Aldus het persbericht. We moeten daarbij wel nuanceren dat gezichtsherkenning, ook met diepte en infrarood, al langer terug te vinden zijn op high end smartphones.

Maar de G8 heeft nog meer functies waarvan het nut ons grotendeels ontgaat. Zo wordt de Z-camera ook gebruikt om 'Air Motion' te verbeteren. Dat is bij LG de naam voor het bedienen van uw smartphone zonder hem aan te raken. Dat wil zeggen dat je een gesprek kan accepteren of weigeren, of het volume kan veranderen door te wuiven naar uw telefoon. Iets wat we ook al zagen bij Samsung, enkele jaren geleden.

LG noemt de functie handig voor tijdens het rijden, tenminste als uw wagen anno 2019 nog steeds geen bluetooth heeft. Maar ze is volgens het bedrijf ook "erg handig voor de actieve consument die aan het zwemmen is of handschoenen draagt."

De handschoenen, of wanneer je in de keuken deeg of gehakt aan het kneden bent, willen we nog wel als use case accepteren. Maar een situatie waarbij je aan het zwemmen bent, maar toch op elk moment, in het midden van het zwembad zonder handdoek nabij, je telefoon wil kunnen opnemen? In het LG-universum is uw probleem alvast opgelost nog voor u besefte dat het er een was.