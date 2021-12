De Zuid-Koreaanse techreus LG verrast in aanloop naar de CES-beurs met de DualUp Monitor: een beeldscherm 'in de hoogte' dat evenveel werkoppervlakte biedt als twee 21,5-inch displays. De fabrikant mikt met de nieuwe hardware vooral op 'moderne thuiswerkers'.

De LG DualUp (model 28MQ780) omvat een Nano IPS-display met een ratio van 16:18, wat volgens de fabrikant een primeur is op de monitormarkt. Met zijn Square Double QHD-resolutie, goed voor 2.560 x 2.880 beeldpunten, heeft het scherm net zoveel ruimte als twee op elkaar gestapelde klassieke monitors van 21,5-inch. De DualUp zelf heeft een beelddiagonaal van 27,6-inch.

Het voordeel van het nieuwe type scherm, volgens LG, is dat de gebruiker minder vaak 'side-to-side' hoofdbewegingen moet maken, wat een belangrijke oorzaak is van nekklachten.

Vertical Split Screen

Een nuttige functie van het scherm is Vertical Split Screen, waarmee de gebruiker de beelden van twee bronnen (bijvoorbeeld een notebook en desktop-pc) boven elkaar kan plaatsen. Daarvoor beschikt het toestel onder meer over twee HDMI-aansluitingen, een DisplayPort-connector en USB-C-connectiviteit. De USB Hub van de DualUp biedt 2x downstream en 1x upstream.

Andere kenmerken van het scherm zijn de helderheid van 300 nits, contrastratio van 1.000:1, responstijd van 5ms, HDR10-ondersteuning en geïntegreerde luidsprekers van 7 watt. De speciale LG Ergo stand is in hoogte verstelbaar en kan op de meeste bureaus worden vastgeklemd.

De LG DualUp Monitor sleepte in aanloop naar CES 2022 alvast een Innovation Award in de wacht. Een richtprijs heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.

