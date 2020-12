Elektronicafabrikant LG heeft een autonome robot aangekondigd die met behulp van UV-C-licht ruimtes kan ontsmetten. LG wil de robot gaan verkopen aan bedrijven in de horeca, winkeliers, kantoren en het onderwijs in de Verenigde Staten. De robot moet begin 2021 beschikbaar komen.

De robot kan zelfstandig door een ruimte bewegen en daarbij tafels, stoelen en andere meubels ontwijken. Volgens LG kunnen de vaak aangeraakte oppervlakken van een kamer in een kwartier tot een half uur ontsmet worden, hoewel het bedrijf daarbij niets zegt over het formaat van die kamer.

Coronavirus tegengaan

Veel bedrijven hopen met de UV-C-straling de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De straling is echter ook schadelijk voor mensen en kan daarom alleen gebruikt worden in ruimtes waar niemand aanwezig is. De LG-robot heeft daarom bewegingssensoren die mensen tot op vijf meter afstand kunnen detecteren en in dat geval de straling uitschakelen.

