LG verkoopt voor het eerst in de Benelux haar oprolbare tv. Voor een prijskaartje van net geen zes cijfers is de eerste van de dertig exemplaren in Europa te bewonderen in Begijnendijk.

In 2019 stelde LG op CES haar oprolbare OLED tv voor. Sinds deze maand zijn de toestellen ook echt verkrijgbaar. Audiomix in Begijnendijk is de eerste in de Benelux die het toestel in huis haalt. Prijskaartje van de R1 65 inch 4K Smart OLED tv: 99.999 euro.

Voor die prijs krijg je, zoals de naam al verklapt, een 65 inch 4K smart tv (op webOS) met onderaan een ingebouwde soundbar (Dolby Atmos 100 W 4.2-kanaals speakers) en spraakherkenning. Alle aansluitingen zijn achteraan discreet weggewerkt.

Met voet weegt het geheel 91 kilo, maar het scherm zelf is flinterdun. Achteraan hangt het scherm aan aluminium latjes.

LG Signature OLED R © PVL

Exclusief is het toestel zonder twijfel. 'Wereldwijd worden er maar tweehonderd gemaakt, waarvan dertig voor Europa', legt Joannes Anthonius Rommers, Product Information Manager bij LG uit. 'Dit is het eerste toestel dat we in de Benelux verkopen.'

De koper is momenteel Audiomix zelf, maar wel met de bedoeling om het toestel binnenkort zelf te verkopen aan een klant. Tot die tijd staat het toestel te bewonderen in de showroom. Een kleine twee jaar geleden pakte de winkel ook al uit met de grootste (88 inch) OLED 8K televisie, eveneens van LG.

