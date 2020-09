De Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant LG heeft de nieuwe smartphone met draaibaar scherm voorgesteld. Het zou gaan om een wereldprimeur.

Uitgevouwen oogt de LG Wing als een gewone smartphone met een 6,8 inch hoofdscherm. Het toestel kan 90 graden worden gekanteld door hem bij de achterkant vast te houden en er met een vinger op te drukken. Eenmaal in de 'swing-modus' draait de hele voorkant van de smartphone, waardoor het hoofdscherm in landschapsmodus wordt gezet en een tweede 3,9-inch scherm zichtbaar wordt.

Het doel van dit innovatieve toestel is om meer flexibiliteit en multitasking mogelijk te maken, maar ook om de weergave van bepaalde applicaties op de twee schermen uit te breiden, legt LG uit.

Het nieuwe toestel zou in de loop van het vierde kwartaal in de Benelux verkrijgbaar zijn.

