Na de vouwbare smartphone mag je je binnenkort verwachten aan de eerste oprolbare mobiele telefoon. De primeur is voor het Zuid-Koreaanse LG, dat op de CES-beurs deze week een kort filmpje van het toestel liet zien.

De onthulling van de LG Rollable komt niet echt als een verrassing, aangezien de elektronicareus al in november vorig jaar een patent had ingediend voor een smartphone met die naam. Op CES 2021 kregen we voor het eerst een glimp te zien van het toestel. Het filmpje van amper vijf seconden toont een gadget met een scherm van bijna-tabletformaat dat 'oprolt' naar de afmetingen van een smartphone.

Nog dit jaar op de markt

Volgens Nikkei Asia werkt LG voor de oprolbare schermen samen met de Chinese BOE Technology Group en wordt gebruikgemaakt van Flexible OLED-technologie. Een woordvoerder van LG liet weten dat de oprolbare smartphone nog dit jaar op de markt zal komen.

LG is overigens niet aan zijn proefstuk toe als het gaat om rollable displays. Exact een jaar geleden introduceerde het bedrijf op CES al de LG Signature OLED TV R, de eerste oprolbare televisie ter wereld. Met een druk op de knop laat je het flinterdunne oled-scherm van 65-inch verschijnen of weer in het bijbehorende meubel verdwijnen, waarbij het display letterlijk wordt opgerold. Het is ook mogelijk om slechts een deel van het oled-scherm uit te rollen voor specifieke taken. Denk aan een klok, muziekspeler of een dashboard met notificaties.

Bekijk hieronder een fragment uit de CES-keynote van LG met, vanaf seconde 30, de eerste beelden van de LG Rollable.

