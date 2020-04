Het Zuid-Koreaanse LG heeft een filmpje op YouTube gepost waarin de nieuwste smartphone van het bedrijf te zien is. Uit de video valt op te maken dat de LG Velvet, zoals het toestel heet, over drie camera's beschikt en zal uitkomen in vier verschillende kleuren.

Aan het eind van de teaser onthult LG ook nog welke processor de nieuwe Velvet gaat aandrijven. Het betreft een Snapdragon 765 van Qualcomm, een soc met een geïntegreerde 5G-modem.

Grote lens

De primaire camera van de LG Velvet heeft een opvallend grote lens, maar verdere technische details zijn nog niet bekendgemaakt. Pal onder die lens bevinden zich nog twee andere camera's en een flitser. Aan de voorzijde heeft het scherm een zogeheten 'druppel' waar de selfiecamera in verwerkt zit. De oplettende kijker ontdekt aan de onderzijde van de Velvet ook nog een klassieke 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Het lijkt erop dat de LG Velvet in vier verschillende kleuren op de markt komt: zwart, groen, rood en een soort van parelmoer. Over de verschijningsdatum en de richtprijzen is nog niets bekend. Insiders verwachten dat LG half mei meer informatie over het toestel zal vrijgeven.

Aan het eind van de teaser onthult LG ook nog welke processor de nieuwe Velvet gaat aandrijven. Het betreft een Snapdragon 765 van Qualcomm, een soc met een geïntegreerde 5G-modem.De primaire camera van de LG Velvet heeft een opvallend grote lens, maar verdere technische details zijn nog niet bekendgemaakt. Pal onder die lens bevinden zich nog twee andere camera's en een flitser. Aan de voorzijde heeft het scherm een zogeheten 'druppel' waar de selfiecamera in verwerkt zit. De oplettende kijker ontdekt aan de onderzijde van de Velvet ook nog een klassieke 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.Het lijkt erop dat de LG Velvet in vier verschillende kleuren op de markt komt: zwart, groen, rood en een soort van parelmoer. Over de verschijningsdatum en de richtprijzen is nog niets bekend. Insiders verwachten dat LG half mei meer informatie over het toestel zal vrijgeven.