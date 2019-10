De Libanese regering legde gisteren een plan op tafel om burgers te laten betalen voor gesprekken via WhatsApp, FaceTime of andere VoIp-toepassingen. Maar na protest werd het al snel weer ingetrokken.

Libanon verkeert in een crisis. De regering zoekt maatregelen om de begroting voor 2020 op orde te krijgen en daarin staat ook het plan om burgers het equivalent van 20 dollarcent per dag aan te rekenen als ze VoIP-gesprekken willen voeren via Facebook, FaceTime, WhatsApp of andere platformen. Dat zou zo'n 250 miljoen dollar per jaar opbrengen.

Volgens AlJazeera telt Libanon slechts twee operatoren, beiden in handen van de staat, en heeft het ten opzichte van de buurlanden zeer dure telecomtarieven.

De maatregel hield niet lang stand. Volgens de Washington Post werd de maatregel vrijdagochtend alweer ingetrokken na protesten.

Die protesten gaan voor alle duidelijkheid niet alleen over het betalen voor internetgesprekken. Bij de budgetten was ook sprake van een verhoging van de BTW in de komende jaren. Tegelijk kampt het land met bosbranden, maar blijken de drie blushelicpters van het land al jaren buiten dienst.

Libanon moet haar begroting voor 2020 klaar hebben, inclusief enkele fiscale hervormingen, om aanspraak te maken op 11 miljard dollar steun vanuit het buitenland. Dat wil zeggen dat budgettekorten moeten worden weggewerkt. Maar het land heeft een slechte traditie op dat vlak. De begroting voor dit jaar werd pas halverwege het jaar voorgelegd en tot 2017 had het land zelfs twaalf jaar lang geen begroting volgens AlJazeera.