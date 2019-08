Els Bellens is redactrice bij Data News.

Drie van de vroege partners van Libra, Facebooks voorgestelde cryptomunt, zoeken naar manieren om terug uit het project te stappen. Dat schrijft de Financial Times.

De drie zouden wat afstand willen nemen nu de digitale munt steeds meer aandacht, en kritiek, krijgt van verschillende overheden en regelgevende instanties. Het moet wel gezegd dat de partners wel blijven geloven in het concept van het project, dat onder meer de mogelijkheid tot meer financiële inclusie zou kunnen leiden, waarbij meer mensen toegang kunnen krijgen tot financiële middelen.

Libra werd in juni aangekondigd door Facebook, samen met 27 partners. Het idee daarachter is een digitale portemonnee uit te brengen met daarin een eigen cryptomunt, die gelinkt wordt aan een korf internationale munten om ze stabiel te houden. Sinds de aankondiging hebben verschillende overheden, bankinstanties en privacy-activisten zich echter bezorgd uitgesproken over het idee. De EU zou een antitrustonderzoek zijn gestart, terwijl Amerikaanse wetgevers zich zorgen maken om misbruik door misdadigers.

Het beheer van de munt moet gebeuren door de Libra Association, een groep met 28 leden waaronder PayPal, Visa, Uber, Spotify, Coinbase en meer. Van die leden zouden er nu een paar terugkrabbelen, volgens Financial Times omdat ze vrezen dat de verschillende overheden en toezichthouders al die extra controles ook hun richting uit kunnen sturen. Een van de bedrijven waarmee de krant sprak, ziet de deal ondertussen ook gewoon als slecht voor het imago. "Ik denk dat het moeilijk wordt voor partners die gezien willen worden als in regel met hun eigen overheden, om Libra te ondersteunen," aldus een van de interviewees in de krant.

Facebook heeft gezegd dat het Libra pas zal lanceren als alle problemen rond regulatie van de baan zijn, maar plant de munt voor de eerste helft van volgend jaar.